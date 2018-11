Banco di Napoli: Vaccaro (M5S), scompare definitivamente il glorioso nome

- “Oggi scompare definitivamente il glorioso nome del Banco di Napoli, la cui fine è una metafora del Sud, della sua politica sconsiderata. Utilizzato come baraccone clientelare dal pentapartito, viene ceduto a Bnl per 60 miliardi per salvare quest'ultima, che poi lo passerà a Sanpaolo per 6000 miliardi, 10 volte la prima cifra. La solidità del Banco era tale che la Sga, che si è occupata dei crediti deteriorati dell'Istituto di via Toledo, li recupererà quasi tutti. Denari che finiranno del Fondo Atlante, per salvare altre banche. Insomma, il Banco muore dopo essere stato utilizzato da tutti. Dal Nord, certo, ma prima e soprattutto da quella classe dirigente meridionale che vuole un Sud sempre subalterno”. Così su Facebook il senatore Sergio Vaccaro del Movimento 5 Stelle.(Ren)