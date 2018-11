Sud: lunedì a Napoli conferenza su ragioni e sfide della Macroregione meridionale

- Lunedì 26 Novembre alle ore 11 presso il complesso monumentale di Santa Maria La Nova, aula del consiglio metropolitano, in via Santa Maria La Nova 43 a Napoli, si terrà la conferenza stampa “Sud, Macroregione. Le ragioni, le sfide”, convocata dalle Fondazione Magna Carta e dalla Fondazione Craxi. Gaetano Quagliariello e Stefano Caldoro illustreranno i documenti programmatici che sono alla base della iniziativa referendaria per la costituzione della Macroregione Sud. Coordinerà i lavori il giornalista Alessandro Sansoni. (Ren)