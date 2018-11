Torino: mercoledì in Regione convegno "Vedendo, toccando, sentendo...: la scultura accessibile ai disabili visivi"

- Nuovo appuntamento culturale organizzato dall'Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti (A.P.R.I.-onlus). Nel pomeriggio di mercoledì 28 novembre, alle ore 14,30, si svolgerà, presso il Consiglio Regionale del Piemonte (sala "Aldo Viglione", in via Alfieri 15) il convegno intitolato "Vedendo, toccando, sentendo...: la scultura accessibile ai disabili visivi". Ospite d'onore il noto scultore non vedente Felice Tagliaferri di Bologna, autore del "Cristo Velato" liberamente tratto dall'omonima opera conservata a Napoli. Accanto a Tagliaferri saranno presenti l'oculista Mario Vanzetti, la tiflologa Adriana Rosso, gli artisti torinesi Attilio Lauricella e Silvano Mercuri. (segue) (Rep)