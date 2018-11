Banche: la Bcc Napoli al Festival della Dottrina Sociale di Verona

- "Efficienza, solidità, trasparenza". Sono le parole chiave del successo di un modello di credito vicino al territorio ma con lo sguardo rivolto al mondo che ha portato al Festival della Dottrina sociale di Verona Amedeo Manzo, presidente della Banca di credito cooperativo di Napoli e amministratore unico di Napoli Holding tra i protagonisti dell'iniziativa in corso a Verona organizzata da anni dalla Fondazione Toniolo di Don Adriano Vincenzi dal titolo "Il rischio della libertà". "Abbiamo coscienza dell'importanza del nostro contributo di imprenditori che lavorano per far crescere una società più sana, efficiente e innovativa. Un confronto importante per il Paese perché se il Sud cresce bene e nella legalità ne beneficia tutta Italia. Con tanti protagonisti dell'economia impegnati nel sociale Napoli anche qui ha saputo dare un notevole contributo di idee. Noi ci impegniamo nel segno della fedeltà a certi principi nel cambiamento della società. Oggi con la sparizione del Banco di Napoli la Bcc di Napoli è l'unica al mondo con la denominazione della città", ha spiegato Manzo durante il confronto tra l'esperienza italiana rappresentata dalla BCC di Napoli e Jones Newton, Presidente Bank of Labor, Kansas City USA sul tema "La Riforma delle banche di Credito cooperativo e le ricadute sul territorio", nell'ambito della giornata clou del festival aperto con il saluto video del Papa e che ha visto, tra gli altri Augusto Dell'Erba presidente di Federcasse, il professore Valerio Onida, Riccardo Ghidella, Presidente Nazionale Ucid Carlo De Masi, Presidente Adiconsum. (segue) (Ren)