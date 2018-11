Ottaviano (Na): mercoledì la presentazione de "I mercatini al castello"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà presentata ufficialmente alla stampa il prossimo mercoledì 28 novembre l'edizione 2018 de "I Mercatini al Castello" di Ottaviano (Na). Il tradizionale evento natalizio, organizzato dalla locale Pro Loco con il patrocinio del Comune di Ottaviano, aprirà i battenti sabato 1 dicembre alle ore 18. Tra giochi di luce, spettacoli, divertimento e luminarie artistiche, sono stati allestiti oltre 100 stand espositivi, la baita di Babbo Natale e tante altre curiosità. La kermesse, gemellata con i Mercatini di Bolzano, si è imposta a livello nazionale conquistando il Premio "Italive 2015″ nella categoria "Mercatini di Natale" come il migliore in Italia. I mercatini, a ingresso gratuito, resteranno aperti al pubblico fino al 16 dicembre: nei giorni feriali dalle ore 18.00 alle ore 23.00, mentre il sabato e i festivi dalle ore 10.30 alle ore 23.00. Tante le novità che animeranno la sesta edizione che saranno svelate nel corso della conferenza stampa, in programma a Palazzo Mediceo alle ore 12.00 di mercoledì 28 novembre 2018. Interverranno Gaetano Sessa, presidente della Pro Loco Ottaviano, Biagio Simonetti, assessore al turismo e spettacolo del Comune di Ottaviano, Luca Capasso, sindaco di Ottaviano, Agostino Casillo, presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio. (Ren)