Campania: Ciarambino (M5s), nuovo commissario Sanità non sarà espressione del sistema De Luca (2)

- "Abbiamo impedito a De Luca che fosse smantellata un'eccellenza come il Polo materno infantile dell'Ospedale del Mare – ha ricordato Ciarambino -, lo abbiamo costretto a fare marcia indietro sullo smantellamento del Pronto soccorso di Sant'Agata, lo abbiamo inchiodato alle sue responsabilità circa i punti nascita di Polla e Sapri, penalizzati da una grave carenza programmatoria e organizzativa. Siamo pronti ora a collaborare con il nuovo commissario per mettere un freno anche all'opera di depotenziamento e chiusura di presidi e reparti. Ci batteremo per nuovi criteri di nomina dei manager e li inchioderemo alle loro responsabilità se le formiche assediano pazienti, se nei reparti piove o se vengono chiusi per un festino. Daremo il nostro contributo per rendere efficaci le azioni di controllo delle procedure di appalto, affinché non si ripetano più casi come al Pascale e all'Ospedale del Mare, con farmaci e strumentazioni salvavita acquistati a prezzi fino a 300 volte superiori a quelli di mercato". "Scandali al cospetto dei quali chi ha un ruolo apicale e di responsabilità dovrebbe essere messo alla porta, per far spazio a professionisti seri e onesti nominati per competenza, curriculum e con procedure di trasparenza", ha concluso. (Ren)