Napoli: finalisti premio "Raffaele Pezzuti per l'arte" a Eccellenze Campane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 27 novembre, alle ore 19.00, l'Assessore ai Giovani Alessandra Clemente, inaugurerà il vernissage delle 10 opere finaliste della Terza edizione del Premio, voluto dal Comune di Napoli, "Raffaele Pezzuti per l'Arte" presso Eccellenze Campane, in Via Benedetto Brin, 69. Il Premio, dedicato alla memoria di Raffaele Pezzuti, nato dalla volontà dell'Assessorato ai Giovani in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e al Turismo, l'ANM, l'Accademia di Belle Arti, è una possibilità per i giovani artisti di avere una vetrina istituzionale di prestigio per il proprio talento. Quest'anno hanno sostenuto il Premio, voluto dal Sindaco Luigi De Magistris, la Fondazione Achille Scudieri ed Eccelenze Campane. Al vernissage, oltre ai dieci giovani artisti, prenderanno parte l'Assessore alle Infrastrutture e al Trasporto, Mario Calabrese, l'Assessore alla Cultura e al Turismo, Nino Daniele, l'Amministratore unico di ANM, Nicola Pascale, la professoressa Adriana De Manes, vicedirettore dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, Marco Izzolino, ideatore del premio, il papà di Raffaele Pezzuti, Alfredo e tutto il gruppo di lavoro che ha collaborato per la buona riuscita dell'iniziativa."(Ren)