Regione: Consiglio, i principali appuntamenti della prossima settimana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Convocata anche la Commissione Sanità, presidente Domenico Rossi, lunedì alle 10.00, per l’audizione del direttore generale dell’Asl Città di Torino sui servizi erogati dal Centro pilota regionale “Disturbi dello spettro autistico in età adulta”. I lavori continuano, alle 10.45 in seduta ordinaria, per il proseguimento dell’esame della proposta di legge 305 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”.Si segnala, giovedì 29 alle 15 in Sala Viglione, che il presidente del Consiglio regionale, Nino Boeti, interviene al convegno sul tema "Homo sapiens - Violenza sulle donne", a cura del Coordinamento Associazioni femminili imprenditrici e dirigenti. (Rep)