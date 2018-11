Ricerca: al prof. Ersilio Trapanese il premio "lumen et Magister" della Scuola Medica Salernitana

- Sabato scorso, nella Cattedrale di Salerno, nel giorno della Festa di Santa Caterina Alessandrina, "Patrona della Scuola Medica Salernitana", l'Almo Collegio della Scuola Medica Salernitana ha conferito al cavese prof. Ersilio Trapanese il prestigioso premio: "Lumen et Magister", già assegnato a illustri personalità nazionali ed internazionali del campo della Cultura, della Scienza e dell'Arte tra cui: il prof. Umberto Veronesi, la prof.ssa Rita Levi Montalcini, il prof. Vittorio Sgarbi, il prof. Franco Mandelli, il dott. Piero Angela, il prof. Mikael Stark e numerosi altri. Il riconoscimento è stato conferito a Trapanese per il suo impegno nella ricerca scientifica ed in particolare nella scoperta di nuove metodologie per la diagnosi precoce delle patologie tumorali, recando così un notevole contributo nella scoperta e prevenzione di tali patologie, che sempre di più affliggono l'uomo moderno. (Ren)