Infrastrutture: Mit, in legge di Bilancio ulteriori 60 milioni di euro per manutenzione ponti fiume Po

- Incrementare i fondi a disposizione per la manutenzione dei ponti sul fiume Po, puntando a inserire in manovra un ulteriore stanziamento di 60 milioni di euro subito che garantisca la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza più urgenti, come chiesto dalle province. Questo l'intento, si legge in una nota, "del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, emerso in un incontro, oggi a Milano, con il presidente della Provincia di Cremona, Davide Viola, e una delegazione di sindaci del territorio cremonese-mantovano per fare il punto della situazione sulle infrastrutture locali. Il ministro Toninelli ha ricordato come il governo, appena insediato, a giugno ha sbloccato 28 milioni di euro per la messa in sicurezza di 9 ponti sul Po, l'80 per cento dei 35 milioni stanziati. Ora in legge di Bilancio", prosegue la nota, "il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha annunciato Toninelli nel corso dell'incontro, ha proposto di aumentare da subito di 60 milioni di euro i fondi per gli interventi più urgenti, non solo in Lombardia. Il passo successivo sarà lo stanziamento delle somme necessarie per la costruzione di nuovi ponti sul Po, lì dove ce ne sarà bisogno. L'obiettivo, ha chiarito il ministro, è quello di mettere in sicurezza tutti i ponti che presentino problemi strutturali con operazioni di manutenzione o di rifacimento". (segue) (Com)