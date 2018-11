Caserta: “Nuovi Orizzonti”, Meeting dei giovani dal 23 al 25 novembre

- “Nuovi Orizzonti” questo il nome della tre giorni organizzata dal Forum Regionale Dei Giovani della Regione Campania che vedrà la partecipazione di centinaia di giovani dall’intera Regione che si sono dati appuntamento a Caserta. Partono i nuovi orizzonti del Forum regionale dei Giovani della Campania, il meeting annuale sulle politiche giovanili con il patrocinio della Camera dei Deputati che quest’anno si terrà il 23,24 e 25 Novembre che coinvolgerà giovani da tutta la Campania per elaborare nuove proposte per i giovani a stretto contatto con le Istituzioni. I lavori si apriranno venerdì 23 con una visita al Complesso monumentaledi S. Leucio, che sarà la sede della plenaria di apertura sulle tematiche principali saranno l’Europa, il Territorio, l’Occupazione e le Competenze. In serata verrà rappresentato “Il Fulmine Nella Terra Irpinia 1980” monologo di teatro civile basato su articoli di giornale, testimonianze e documenti originali che ricostruisce i primi giorni del sisma in Irpinia di cui ricorre l’anniversario. La mattinata di sabato 24 sarà dedicata all’occupabilità dei giovani in Campania, con un approfondimento su quanto fatto finora per arginare questo annoso problema e le possibili ricette per il futuro. (segue) (Ren)