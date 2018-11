Violenza sulle donne: Regione, campagna di sensibilizzazione con spettacoli, convegni e dibattiti (2)

- “La nostra Regione - ha aggiunto Boeti - si è impegnata in questi ultimi anni a sostenere e rafforzare la rete regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, per dare un aiuto concreto alle vittime. Ci siamo fatti promotori di campagne sociali in collaborazione con la Polizia di Stato e di progetti di educazione e prevenzione che coinvolgono i più giovani e il mondo della scuola. Femminicidio è il neologismo ormai entrato nell’uso comune. Un fenomeno drammatico che si arricchisce ogni giorno di pagine sconcertanti e che impone a tutti noi, a cominciare dalle istituzioni, di proseguire nella battaglia contro ogni forma di discriminazione e violenza e a favore della cultura del rispetto. Perché più nessuna debba pagare con la vita la scelta di essere se stessa”. (segue) (Rep)