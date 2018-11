Rifiuti: Gruppo Caldoro, no a discariche velenose in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Giusto l’allarme lanciato da Giovanni Romano. Le conseguenze sulla salute dei cittadini saranno gravissime se verranno realizzati i siti di stoccaggio. Vere e proprie discariche velenose, contro ogni logica e contro ogni legge”, così in una nota il Gruppo Caldoro in Consiglio regionale della Campania. “È la fotografia della grave situazione rifiuti in Campania. Cittadini, amministratori locali uniti contro le discariche di De Luca”, ha concluso il Gruppo. (Ren)