Violenza sulle donne: Regione, campagna di sensibilizzazione con spettacoli, convegni e dibattiti (4)

- “Il camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere - dice il Questore di Torino, Francesco Messina - affianca alle attività investigative della Squadra Mobile e dell’Ufficio minori della divisione Polizia anticrimine un punto di ascolto avanzato, che viene collocato nelle piazze e nei mercati delle zone più popolose delle città. In questi luoghi, dove si svolge la vita quotidiana delle persone, è possibile incontrare un’equipe multidisciplinare composta da operatori specializzati della Polizia di Stato e da personale dei servizi sociali e dei centri antiviolenza, per ottenere informazioni ed effettuare segnalazioni di eventuali episodi di violenza o maltrattamenti che poi saranno sviluppati dagli uffici investigativi per informarne l’Autorità giudiziaria o per attivare provvedimenti amministrativi finalizzati all’emissione delle misure di prevenzione”. Lo scorso anno il camper è venuto a contatto con circa 2000 cittadini. A seguito dell’attività svolta sono stati emessi dal Questore di Torino 25 ammonimenti per stalking e 103 ammonimenti per violenza domestica. (Rep)