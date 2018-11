Campania: Beneduce (Fi), black friday in sanità. Dalla corruzione alla sporcizia negli ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assenza assoluta di etica nella gestione della sanità in Campania. Un sistema controllato da lobby di malaffare che gioca sulla pelle dei cittadini e una visione politica delirante che copre scelte manageriali clientelari". Così Flora Beneduce, consigliere regionale della Campania e responsabile del Dipartimento Sanità di Forza Italia. "Diventa sempre più lontana l'ipotesi di uscire dal commissariamento e diventare finalmente una regione normale", ha sottolineato Beneduce, per la quale "la bocciatura da parte della Consulta della legge regionale sull'autismo ingessa di fatto anche la Commissione consiliare Sanità: tutti fermi a guardare come si spegne il diritto alla salute in Campania". "Siamo in uno stato di stallo e di completo abbandono – ha aggiunto la Beneduce- non è più tempo di propaganda. La preoccupazione è che siamo a fine legislatura è tutto diventa ancora più strumentale". "Adesso Vincenzo De Luca, presidente della Regione e commissario ad acta ci dica in che direzione vuole portare la sanità campana perché siamo ad un passo dal baratro e non basta neppure più la sua rassicurante finzione", ha concluso. (Ren)