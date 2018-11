Agricoltura: Coldiretti sollecita Mipaaft su fondi Pac a isole flegree

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'agricoltura eroica delle isole del golfo di Napoli è la sentinella di una biodiversità unica ed il vero baluardo contro il dissesto idrogeologico". Questo il messaggio che Andrea D'Ambra, presidente di Coldiretti Napoli, ha inviato al Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per sollecitare l'applicazione degli strumenti della Pac anche per Ischia, Capri e Procida. Al Ministero, infatti, è ancora in corso la nuova delimitazione delle aree rurali svantaggiate, che è il presupposto per l'erogazione dei fondi europei. "In questa delimitazione – ha sottolineato Coldiretti Napoli – fra i territori gravati di svantaggi specifici diversi da quelli presenti nelle aree montane, sono incluse le Isole Flegree, in considerazione delle difficoltà che incontra in un contesto così particolare, quale è quello insulare, l'esercizio delle attività agricole da parte degli agricoltori. Si tratta di un importante risultato, conseguito anche con il concorso della Regione Campania, che tiene conto del ruolo fondamentale che l'agricoltura svolge per la conservazione e la salvaguardia dell'ambiente isolano di cui, peraltro, costituisce un importante elemento di caratterizzazione. Al fine di consentire alle aziende agricole insediate nelle isole partenopee di poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla regolamentazione comunitaria per le aree svantaggiate, Coldiretti Napoli chiede di accelerare al massimo la definitiva territorializzazione delle aree rurali". (segue) (Ren)