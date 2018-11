Agricoltura: Coldiretti sollecita Mipaaft su fondi Pac a isole flegree (2)

- "Oggi assistiamo ad un fenomeno interessante – ha sottolineato D'Ambra – che riguarda un ritorno dei giovani all'agricoltura nelle isole. In particolare ad Ischia, che è storicamente legata a colture agricole straordinarie, a partire dalla viticoltura ma anche all'orticoltura e all'allevamento. Questa nuova stagione rappresenta un'opportunità in grado di toccare tutto il sistema economico e sociale delle isole. Investire nell'agricoltura delle isole significa rafforzare la resilienza del territorio, difendere e tutelare la bellezza del paesaggio, tracciare nuove strade di sviluppo per il turismo". (Ren)