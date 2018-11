Napoli: de Magistris riceve presidente Federazione Internazionale Sport Universitari

- Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha ricevuto a palazzo San Giacomo il presidente della Federazione Internazionale Sport Universitari Oleg Matytsin che è in città per una serie di sopralluoghi in vista delle Universiadi del 2019 che si terranno a Napoli. Si è trattato di un cordiale colloquio nel corso del quale il numero uno dello sport universitario ha anche invitato il primo cittadino all'edizione delle Universiadi invernali che si terranno a Krasnoyarsk in Russia nel febbraio del 2019. Dopo aver consegnato al sindaco la mascotte dell'edizione invernale Oleg Matytsin ha ricevuto una medaglia ricordo della città che ha molto apprezzato. (Ren)