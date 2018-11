Conte a Napoli, sostegno del governo a giornalisti minacciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo incontro non è una risposta alle polemiche nate dopo le frasi di Luigi Di Maio sui giornalisti". Questo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferendosi all'incontro che terrà stasera al Palazzo Reale di Napoli con tre giornalisti minacciati dalla camorra. "Non vogliamo alimentare polemiche - ha spiegato Conte ai cronisti - incontro i giornalisti perché sono persone che con le loro inchieste rischiano la vita tutti i giorni e io credo che sia giusto che abbiano il sostegno delle istituzioni". L'incontro che, da massima autorità di governo, mi farà piacere avere con loro vuole testimoniare la vicinanza del governo alle loro vite professionali e alle loro vite personali e tutto il sostegno morale di cui hanno bisogno", ha aggiunto. Quello dei giornalisti sotto protezione perché minacciati dalla criminalità organizzata, ha affermato Conte, "è un numero altissimo, soprattutto in Campania". "Dobbiamo essere loro vicini perché se li lasciamo soli, se rimangono isolati, diventano più vulnerabili. Devono avere invece il sostegno del governo e di tutti noi", ha concluso. (Ren)