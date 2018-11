Caserta: “Nuovi Orizzonti”, Meeting dei giovani dal 23 al 25 novembre (2)

- Nel pomeriggio verranno fatti dei tavoli di confronti sulle citate tematiche tra tutti i ragazzi partecipanti per elaborare nuove soluzioni. Domenica 25 i Nuovi orizzonti faranno prima tappa alla Reggia di Carditello, per fare il punto della situazione con interlocutori nazionali sullo stato delle politiche giovanili nel nostro Paese, e per poi concludere i lavori nel pomeriggio. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che viene celebrata domenica 25 novembre, ci sarà durante la plenaria conclusiva un momento di riflessione sul tema seguendo anche una delle azioni contemplate nella mission del Forum Regionale dei Giovani sulle politiche sociali. “La convention annuale del Forum regionale si conferma un momento centrale del dibattito pubblico sulle politiche giovanili. Sono felice dell’entusiasmo che in queste ore si sta creando intorno all’evento, e sono convinto che come fatto in passato riusciremo a dare il nostro contributo al miglioramento delle condizioni dei giovani in Campania” ha detto Giuseppe Caruso, presidente del Forum regionale dei Giovani Campania. (Ren)