Violenza sulle donne: Regione, campagna di sensibilizzazione con spettacoli, convegni e dibattiti

- Consiglio regionale, Questura di Torino, Regione Piemonte e associazioni del territorio si uniscono per offrire un articolato cartellone di eventi - spettacoli, convegni, dibattiti - dal 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le donne, fino al prossimo 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità: “Il femminicidio, la violenza contro le donne, l’offesa verso i soggetti più vulnerabili costituiscono una delle vergogne di questo Paese. Le iniziative che come Consiglio regionale del Piemonte organizziamo in occasione delle Giornate del 25 novembre e del 3 dicembre rivestono una grande importanza e non solo da un punto di vista simbolico”, afferma Nino Boeti, presidente dell’Assemblea legislativa piemontese. (segue) (Rep)