Violenza sulle donne: Regione, campagna di sensibilizzazione con spettacoli, convegni e dibattiti (3)

- "Per noi il 25 novembre - dichiara Monica Cerutti, assessora regionale alle Pari opportunità - vuole essere un momento per ricordare alle donne vittime di violenza che possono contare qui in Piemonte su una consolidata rete di centri antiviolenza, case rifugio, e di numerosi alleati che le aiuteranno a ottenere informazioni su come tutelarsi davanti ai soprusi. Abbiamo dalla nostra i sindacati, i centri servizi di volontariato, l'ordine degli avvocati, operatori e operatrici del benessere e stiamo estendendo la rete ad altre categorie che possono essere fondamentali per creare il contatto con le donne maltrattate. Il nostro concerto al Piccolo Regio è un modo per ricordare loro che difendersi dagli uomini violenti è possibile". (segue) (Rep)