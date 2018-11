Napoli: lunedì al Teatro Nuovo tre appuntamenti in scena per la rassegna Monday dance 2018

- Proseguono gli appuntamenti della rassegna Monday dance - I lunedì della danza al Teatro Nuovo di Napoli, che ospiterà lunedì 26 novembre, a partire dalle ore 21.00, tre appuntamenti in successione, Matricola 0541, coreografia di Luigi Aruta, Non esistono più le mezze stagioni, con la coreografia di Angelo Egarese, e Album, coreografia di Sara Lupoli. La rassegna Monday dance, che s'inserisce in un'ampia programmazione del Teatro Pubblico Campano dedicata alla danza, è divenuta, ormai, un appuntamento fisso nella stagione del palcoscenico partenopeo, in particolar modo per il giorno cui è destinata la programmazione. Giunta alla terza edizione, la naturale evoluzione della rassegna è rappresentata dall'impegno costante di una programmazione che sia sempre più in sintonia con il pubblico, rendendolo partecipe anche oltre le performance, con incontri, discussioni e interazioni post spettacolo con gli artisti ospiti. Monday Dance nasce dalla funzione di antenna della danza contemporanea campana, che il Teatro Pubblico Campano svolge all'interno della Rete Anticorpi XL, prima rete italiana dedicata alla Giovane Danza d'Autore, e che, da dieci anni, rappresenta una delle più significative "buone pratiche" della scena in Italia. (segue) (Ren)