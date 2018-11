Sanità: Beneduce (FI), smantellato il Dipartimento di Salute Mentale di Sorrento. Pazienti fragili non tutelati

- "Da oggi i pazienti in cura presso il Dipartimento di Salute Mentale di Sorrento saranno sballottati tra Sant'Agnello e Terzigno senza che le istituzioni regionali, i sindaci e la Direzione Aziendale Asl Napoli 3 Sud si preoccupino della loro fragilità e della necessità di vivere in un contesto familiare e sociale che li aiuti a recuperare sicurezza", così stamane al question time Flora Beneduce, consigliere regionale e responsabile del Dipartimento Sanità di Forza Italia. "Nonostante l'Asl Napoli 3 Sud paghi milioni di euro per immobili in fitto, la Direzione Generale ha deciso di dismettere solo i locali di Via del Mare di Sorrento. E pensare che a marzo scorso la stessa Asl ha destinato oltre 120.000,00 euro per lavori di manutenzione straordinaria proprio per il Dipartimento di Sorrento", ha sottolineato la consigliera. "Non è concepibile che la Asl Na 3 Sud, proprietaria di immobili occupati dal comune di Sorrento, non solo non riscuote i fitti - ha aggiunto - ma, non ha la forza di proporre una transazione contabile e consentire ai pazienti di essere curati nella struttura che da anni è il loro riferimento". "Andrò avanti – ha proseguito in aula la Beneduce – i pazienti e le loro famiglie non possono pagare per scelte fatte senza alcuna logica ma a solo vantaggio di interessi di parte". "Ho consegnato alla giunta regionale l'elenco degli immobili detenuti in fitto dall'Asl Na 3 Sud; voglio sapere quali attività si svolgono in questi immobili e perché è diventata una priorità smantellare il presidio di salute mentale di Sorrento destabilizzando pericolosamente pazienti fragili", ha concluso. (Ren)