Regione: riunione della Giunta, 4 milioni per la manutenzione delle scuole superiori (2)

- Rispetto all'edilizia scolastica, invece, sono stati definiti - su proposta dell’assessora Gianna Pentenero - i criteri per la concessione di contributi per la riqualificazione e la ristrutturazione di edifici di prorietà pubblica che ospitano scuole superiori statali. La dotazione finanziaria è di 4 milioni di euro, suddivisa in 500.000 euro per ogni Provincia e per la Città metropolitana. Tra gli interventi finanziabili figurano la manutenzione straordinaria, l’ampliamento, la messa in sicurezza, l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico delle strutture esistenti e la costruzione di nuovi edifici. (segue) (Rep)