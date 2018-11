Regione: riunione della Giunta, 4 milioni per la manutenzione delle scuole superiori (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viene istituita, su proposta dell’assessore Augusto Ferrari, la Rete per il welfare abitativo, che sarà la sede istituzionale di confronto tra la Regione e i soggetti pubblici e privati che a diverso titolo interagiscono nella varie fasi delle politiche per l’abitare.Il nuovo organismo si occuperà di tre dimensioni ritenute strategiche: sviluppo e promozione delle politiche di welfare abitativo, attuazione delle misure e degli interventi, valutazione dei risultati raggiunti. Ne faranno parte le Agenzie territoriali per la casa, i Comuni capofila d’ambito, i consorzi socio-assistenziali, le Fondazioni di origine bancaria, le Università di Torino e del Piemonte orientale, il Forum del terzo settore, le organizzazioni del volontariato assistenziale, i sindacati dei lavoratori, degli inquilini e dei proprietari. (segue) (Rep)