Sanità: Beneduce (FI), Asl armata brancaleone

- "Per controllare l'armata brancaleone delle Asl c'è stato bisogno di firmare un protocollo con la Guardia di Finanza. Ma allora a cosa è servito istituire un ufficio speciale servizio ispettivo sanitario e socio sanitario con tanto di struttura organizzativa di supporto? Ce lo spieghi il presidente De Luca. Controllare tutto per non controllare niente, è questo il risultato dello spreco di denaro pubblico". E' intervenuta a gamba tesa Flora Beneduce, consigliere regionale e responsabile del Dipartimento Sanità di Forza Italia. "L'estremo rigore nei controlli di cui parla il Presidente De Luca, deve essere esercitato prima che i prezzemolati dirigenti rubino; perché di ciò trattasi", ha aggiunto la Beneduce. "In un sistema fuori controllo, come quello della sanità campana, non basta fare appello alla trasparenza, ma servono poche regole e uomini in grado di svolgere semplicemente i propri compiti con onestà. Non è la prima volta che la Guardia di Finanza accerta irregolarità nella gestione delle Asl, ha sottolineato Beneduce.. "A questo punto i cittadini campani, sulla cui pelle si consuma quotidianamente il dramma della mala sanità, vogliono sapere cosa fa il Commissario ad Acta De Luca per rimuovere i Direttori Generali incapaci e da lui stesso nominati in qualità di Presidente di questa sfortunata regione? Abbiamo la sensazione che sia tutto un grande bluff, a partire dal Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria e socio sanitaria previsto dalla legge regionale n. 20 del 2015 e mai visto. Un mare di burocrazia e di chiacchiere in un cui annega il diritto alla salute di tutti noi campani", ha concluso la Beneduce. (Ren)