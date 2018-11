Sud: lunedì convegno sulla macroregione meridionale con Caldoro e Quagliariello

- "Sud, Macroregione. Le ragioni, le sfide" è il titolo della conferenza stampa convocata dalle Fondazione Magna Carta e dalla Fondazione Craxi. Gaetano Quagliariello e Stefano Caldoro illustreranno i documenti programmatici che sono alla base della iniziativa referendaria per la costituzione della Macroregione Sud. Lunedì 26 Novembre alle ore 11 presso il complesso monumentale di Santa Maria La Nova (Aula consiglio metropolitano) in via Santa Maria La Nova 43, Napoli. Coordinerà i lavori Alessandro Sansoni.(Ren)