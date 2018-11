Conte a Napoli: de Magistris, c'è cooperazione istituzionale con il governo

- Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha avuto un colloquio riservato nella sala 'Renata Tebaldi' del Teatro San Carlo con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il primo cittadino partenopeo ha rivolto al premier l'invito a tornare a Napoli per una visita ufficiale all'inizio del prossimo anno. L'incontro è durato un quarto d'ora. "Con il presidente Conte - ha riferito de Magistris, all'uscita dal Teatro - ho affrontato i temi centrali della città. E' stato un colloquio utile, proficuo nel segno della massima cooperazione istituzionale che c'è e ci deve essere tra città e Governo". Il sindaco ha riferito che i temi discussi sono stati: il rapporto tra Governo ed enti locali con particolare riferimento a Napoli in vista dell'approvazione della Legge di bilancio; le infrastrutture, la metropolitana, Bagnoli e l'importanza dell'ultimo Comitato per l'Ordine e la sicurezza che si è svolto in città alla presenza del ministro Salvini. (Ren)