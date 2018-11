Pmi: domani a Salerno seminario su sicurezza e privacy in materia di lavoro

- Domani Venerdì 23 novembre alle ore 16:30, presso la sede operativa di FederCepi Costruzioni, in via Galloppa 15 a Salerno, si svolgerà un seminario di presentazione del Centro di Assistenza Tecnica per le PMI in materia di sicurezza sul lavoro e privacy. Il dibattito – particolarmente avvertito per i recenti obblighi che gravano sulle imprese, verterà sul tema "Sicurezza e Privacy: da obbligo ad opportunità". Dopo i saluti introduttivi di Antonio Lombardi, presidente nazionale FederCepi Costruzioni, Corrado Martinangelo, Presidente nazionale Agrocepi, Beniamino Brancaccio, presidente Assocepi Salerno, presentazione dei servizi erogati dal C.A.T., a cura di Claudio Pisapia, Presidente nazionale FederComTur Cepi. Gli interventi tecnici sono affidati ad Arturo Vitale (segretetario nazionale Cepi), Ferdinando Crescenzi (Direttore Generale Medicina del Lavoro Asl Salerno) e Alfonso Marrazzo (Amministratore Delegato Uniconsul). Parteciperanno al seminario anche Michelangelo Lurgi (Presidente Rete Destinazione Sud) e Carlo Zinno (Presidente Ordine Consulenti del Lavoro). Il Centro di Assistenza Tecnica per le PMI sarà attivo da lunedì prossimo, 26 novembre, presso la sede operativa di FederCepi Costruzioni, in via Galloppa 15 a Salerno; si tratta di uno sportello di consulenza per le imprese in materia di Formazione sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008), sulla Privacy (GDPR 679/2016), finanziamenti, politiche attive del lavoro (Garanzia giovani, apprendistato, tirocini formativi, agevolazioni sulle assunzioni, etc.). Il C.A.T. garantirà alle imprese un qualificato supporto per l'individuazione dei percorsi formativi più adatti, per la predisposizione di budget personalizzati e per l'individuazione e attivazione delle procedure di finanziamento attraverso i fondi interprofessionali.(Ren)