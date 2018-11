Scafati (Sa): sabato visita ministro ambiente Costa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 24 novembre alle ore 9,00 in Piazza Aldo Moro a Scafati arriverà il Ministro dell'ambiente, Sergio Costa per un sopralluogo sul fiume Sarno insieme al gruppo Scafati in MoVimento. Saranno presenti insieme alle portavoce del territorio Luisa Angrisani (portavoce al Senato M5S) e Virginia Villani (portavoce alla Camera M5S), altri rappresentanti di Camera e Senato del MoVimento 5 Stelle. Presenti inoltre, Isabella Adinolfi, portavoce in Europa M5S, i consiglieri regionali M5S, Michele Cammarano e Luigi Cirillo ed i portavoce comunali M5S delle province di Salerno e di Napoli. “Con l'inizio del Governo del cambiamento sapevamo che ecologia ed ambiente sarebbero state tra le priorità. Ci siamo impegnati insieme ai portavoce Luisa Angrisani, Virginia Villani e Michele Cammarano e finalmente siamo riusciti a portare il Ministro dell'ambiente Sergio Costa nella nostra Scafati per mostrargli e far toccare con mano la vergogna del Sarno. Il “Cambiamento” anche a Scafati. Vi aspettiamo in Piazzale Aldo Moro sabato 24 novembre alle ore 9,00” hanno dichiarato gli attivisti Sim.(Ren)