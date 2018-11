Regione: Piemonte capofila della cooperazione fra Italia e Francia per il turismo outdoor (4)

- Per l’assessore Parigi, “il nostro coinvolgimento all'interno di questo progetto, insieme a Dmo Piemonte Marketing, è particolarmente significativo. La sfida è quella di creare un prodotto turistico integrato transfrontaliero legato all'outdoor, sviluppando un tema sul quale siamo particolarmente impegnati, e su più fronti, dal cicloturismo alla montagna invernale ed estiva. Le attività all'aperto rappresentano infatti per il nostro territorio un elemento fortemente caratterizzante in ambito turistico e una direttrice di sviluppo di grande interesse,che grazie allo scambio di best practices e l’utilizzo di modelli condivisi di lavoro tra i diversi partner del Pitem potrà crescere ulteriormente, rendendo l'offerta turistica più ricca e disponibile a tutti". (Rep)