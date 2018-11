Inquinamento: presentato a Ministro Costa il progetto "Spazzini del mare - Ischia Clean Bliz"

- "Dobbiamo difendere il nostro mare dall'inquinamento, specie quello causato dalla plastica, e i pescatori sono una risorsa importantissima che va messa nelle condizioni di contribuire in maniera determinante a questo obiettivo. Abbiamo chiesto al Ministro all'Ambiente, Sergio Costa, di replicare in tutta Italia il progetto "Spazzini del mare - Ischia Clean Bliz" promosso dell'Area marina protetta del Regno di Nettuno che comprende le isole di Ischia e Procida. L'iniziativa ha coinvolto anche i pescatori locali che diventano le nuove spazzini del mare. Per il recupero della plastica è prevista la dotazione a tutti i pescatori di contenitori nei quali riporre tutti gli oggetti in plastica rinvenuti a mare per poi conferirli nel punto raccolta dell'Area parco che provvede allo smaltimento, consentendo di avere risultati importanti in termini di pulizia del mare. In questo modo è possibile coinvolgere l'intero comparto della pesca che può offrire il proprio contributo senza doversi sobbarcare il costo di smaltimento dei rifiuti recuperati come prevede l'attuale normativa che obbliga a chi recupera plastica in mare di smaltirla a spese proprie. Si tratta di una best practice la cui diffusione in tutti i porti e nelle aree marine protette consentirà di aiutare a vivere il nostro Mediterraneo salvaguardando flora e fauna marina. Non vogliamo più assistere alla morte di splendidi esemplari marini soffocati dalla plastica, come il caso del capodoglio ritrovato spiaggiato in Indonesia con sei chili di plastica nello stomaco". Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli nel corso del convegno "Politiche ecosistemi e biodiversità: strategie per la tutela degli ecosistemi acquatici" al quale ha partecipato il Ministro all'Ambiente Sergio Costa e Antonino Miccio , Direttore dell'area marina protetta Regno di Nettuno, il vice sindaco di Pozzuoli Fiorella Zabatta e i professori universitari della Federico II Luigi Esposito e Vincenzo Peretti. Durante il convegno sono stati presentati nuovi prigetti e azioni concrete per contrastare la diffusione della plastica nei mari italiani.(Ren)