Camorra: 19enne evaso dai domiciliari spara contro i carabinieri, arrestato

- Due uomini, un 19enne e un 60enne, ritenuti vicini alla criminalità organizzata, sono stati arrestati dai militari dell'Arma tra le province di Napoli e Caserta. L'arresto segue un'articolata attività investigativa scaturita in seguito ad un inseguimento avvenuto a Casandrino (Na) tra una pattuglia dei militari della Stazione di Grumo Nevano ed uno scooter senza targa sul quale erano stati notati sfrecciare due ragazzi con volto coperto da scaldacollo. I due si erano dati alla fuga alla vista dei militari, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, e, scattato l'inseguimento, il passeggero del motociclo ha sparato un colpo di pistola contro l’auto dei militari colpendo il cofano della vettura. La sezione Rilievi del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna (Na) sul posto ha rinvenuto un bossolo di semiautomatica calibro 9x21. Il responsabile è stato individuato dai carabinieri di Giugliano e Grumo Nevano, i quali, dopo averlo inutilmente cercato a casa sua e nei posti che solitamente frequenta, hanno fatto irruzione a casa di suo nonno a Parete, nel casertano. L’uomo, Francesco Di Matteo, 60enne, detto “bombolone”, già noto per rapine e associazione a delinquere e ritenuto affiliato al clan camorristico dei “Verde” attivo a Sant’Antimo (Na), quando i militari hanno bussato alla porta non ha aperto ma quasi subito da una finestra sul retro della sua villetta è volata una pistola finita in un terreno. (segue) (Ren)