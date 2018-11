San Giovanni Incarico: Acea Ato 5 e Comune inaugurano nuova condotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stata inaugurata stamattina, alla presenza del Sindaco di San Giovanni Incarico Paolo Fallone e del Presidente di Acea Ato 5 Stefano Magini, la nuova condotta adduttrice a servizio del Comune di San Giovanni Incarico. L’intervento, realizzato da Acea Ato 5 per un costo complessivo di circa 560.000 euro, ha previsto la realizzazione di una nuova condotta in ghisa che, partendo dalla sorgente Falcone – Borsellino, raggiunge il serbatoio Casalotti a servizio della città dopo un percorso di circa 1,8 km, oltre alla riqualificazione dei centri idrici afferenti alla rete". Lo comunica Acea in una nota."La nuova condotta ha sostituito la precedente, obsoleta e non più idonea a garantire la continuità del servizio idrico a causa delle continue rotture. Oltre alla completa sostituzione della condotta - prosegue la nota - sono stati inoltre eseguiti ulteriori importanti interventi, a partire dalla riqualificazione e messa in sicurezza del serbatoio Casalotti e della sorgente Falcone e Borsellino, oltre a una totale riqualificazione degli impianti attinenti il servizio idrico, con l’utilizzo di apparecchiature e tecnologie più avanzate, che oggi consentono al Comune di San Giovanni Incarico di avere un sistema idropotabile potenziato ed efficiente, grazie alla totale autogestione del sistema che in automatico regola il funzionamento delle pompe evitando sprechi di acqua. Tutto questo si traduce in un evidente beneficio ambientale ed energetico, consentendo di ridurre drasticamente le perdite idriche che in passato si presentavano frequentemente sulla rete". (segue) (Com)