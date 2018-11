Legge di Bilancio: Pentangelo (FI), Di Maio irresponsabile mette a rischio risparmiatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia non tifa per lo spread ma per i risparmiatori italiani che a causa dell'irresponsabilità del ministro Di Maio rischiano di finire a gambe all'aria. Parliamo di una categoria di cittadini virtuosi che, al tempo, il Presidente Berlusconi tutelò dimettendosi". Lo ha affermato l'onorevole Antonio Pentangelo, deputato e coordinatore di Forza Italia della provincia di Napoli. "Sul tema della credibilità, spiace per il poco avveduto viceministro che ben conosce i successi imprenditoriali e politici del Presidente Berlusconi e che meglio farebbe ad assumersi le proprie responsabilità senza provare a scaricarle su altri, ma è del tutto evidente che non c'è partita", ha concluso Pentangelo.(Ren)