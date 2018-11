Regione: riunione della Giunta, 4 milioni per la manutenzione delle scuole superiori (3)

- Sempre su iniziativa dell’assessora Gianna Pentenero sono state rinnovate: la convenzione tra Regione Piemonte, Ufficio scolastico regionale, Forum interregionale permanente del Volontariato Piemonte e Valle d'Aosta per la realizzazione del progetto sui percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari; la convenzione tra Regione Piemonte e Istituto comprensivo di Cossato (BI) per la realizzazione del progetto sperimentale di bilinguismo lingua italiana e lingua italiana dei segni per l’integrazione di alunni sordi; il protocollo d'intesa con Ufficio scolastico regionale e Centro Unesco di Torino per la realizzazione di progetti volti alla diffusione nelle istituzioni scolastiche piemontesi dei principi promossi dall’Unesco. (segue) (Rep)