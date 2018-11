Napoli: martedì la presentazione delle dieci opere finaliste del premio "Raffaele Pezzuti per l'arte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 27 novembre, alle ore 19.00, presso la sede di Eccellenze Campane, in via Benedetto Brin 69 a Napoli, si terrà il vernissage di presentazione delle dieci opere finaliste della Terza edizione del Premio del Comune di Napoli “Raffaele Pezzuti per l'arte”. Un premio di promozione dell'arte che valorizza il talento dei giovani artisti in una vetrina istituzionale di prestigio. Il vincitore vedrà realizzata la sua opera all'interno della Galleria d'Arte della Metropolitana di Napoli ed il vernissage sarà l'occasione per ammirare dal vivo le dieci opere finaliste e per la giuria di selezionare il lavoro che meglio ha risposto al tema di quest'anno del Premio “Napoli. Nuovi luoghi”. All'iniziativa saranno presenti, l'assessore alle Infrastrutture e al Trasporto del comune di Napoli, Mario Calabrese, l'assessore comunale alla Cultura Nino Daniele, l'amministratore unico di Anm, Nicola Pascale, l'ideatore del premio Marco Izzolino e la famiglia di Raffaele Pezzuti. Hanno preso parte al premio il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il direttore dell'Accademia di Belle Arti.(Ren)