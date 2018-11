Asti: “Dopo l’Unesco, Agisco!”, premiate Treville (AL) e Rosignano Monferrato (AL)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta questa mattina, al teatro Alfieri di Asti, la cerimonia conclusiva della IV edizione di “Dopo l’Unesco, Agisco!”, il progetto ideato dalla Regione Piemonte e rivolto ai 101 Comuni dell’area dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, inclusa nel 2014 nella lista dell'Unesco dei siti patrimonio dell’umanità. Si tratta di un concorso che mette in competizione squadre capitanate dai Comuni, che coinvolgono cittadini, aziende/associazioni e scuole, con l’obiettivo comune di migliorare il territorio, lo spazio pubblico e gli ambiti privati visibili a partire dai piccoli gesti individuali. A salire sul palco sono state le squadre dei Comuni vincitori: Treville (AL) e Rosignano Monferrato (AL) 1° posto ex aequo con oltre 70.000 punti, Monticello d'Alba (CN, 2°) e Fontanile (AT, 3°). (segue) (Rep)