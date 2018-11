Asti: “Dopo l’Unesco, Agisco!”, premiate Treville (AL) e Rosignano Monferrato (AL) (2)

- Sono state premiate anche le migliori azioni per categoria: pulizia ambientale, settore artistico, accoglienza, pollice verde, recupero e valorizzazione. Ad essere selezionate sono state le azioni svolte sui territori di: Treville (AL) per il miglioramento di un piazzale cittadino attraverso la sostituzione dei cassonetti con dei vasi, Ozzano Monferrato (AL) per la realizzazione di una nuova segnaletica turistica, Moasca (AT) per l’abbattimento della torre dell’acqua, Cherasco (CN) per l’allestimento e il miglioramento del cortile della scuola media “Taricco” e Asti per la realizzazione del progetto “Giardino dei sogni” con la scuola dell’infanzia “Baussano-Cagni”. (segue) (Rep)