Napoli: 23 e 24 novembre Convegno internazionale sul diritto al gioco

- Venerdì 23 e sabato 24 novembre si terrà a Napoli un convegno internazionale dal titolo "Gioco e Comunità Giocanti", due giorni sul diritto al gioco dei bambini e delle bambine organizzata dal Comune di Napoli, Assessorato al Welfare, Servizio politiche per l'infanzia e l'adolescenza in collaborazione con la Cooperativa Sociale Progetto Uomo. L'appuntamento è per domani dalle 15,00 alle 19,00 in contemporanea presso il Parco San Laise (Bagnoli, ex area Nato - via della Liberazione) e alla Ludoteca Cittadina (piazza dei Miracoli) e per sabato alla Sala dei Baroni del Maschio Angioino, dalle 10,00 alle 13,00, mattinata cui parteciperà anche l'Assessore Roberta Gaeta. Saranno giornate di scambio e confronto sul diritto al gioco, con workshop, approfondimenti, confronti e discussioni, un monito a riconquistare momenti di gioco nella quotidianità e nella crescita culturale dei bambini e delle comunità, dando valore al ruolo del gioco per sviluppare consapevolezza delle proprie e altrui capacità. Nell'ambito del workshop a ciascuno è richiesto di condividere idee ed esperienze, esplicitare richieste e bisogni, individuare saperi e risorse, elaborare soluzioni e strategie, 'sporcarsi le mani', 'mettersi in gioco', confrontarsi con gli altri e avere a disposizione esperti del settore con cui farlo al meglio.(Ren)