San Giovanni Incarico: Acea Ato 5 e Comune inaugurano nuova condotta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono soddisfatto – ha commentato il Sindaco Paolo Fallone – per questo importante lavoro di ristrutturazione della principale condotta che serve il nostro Comune. L’inaugurazione di questo nuovo tratto della rete idrica, estremamente importante perSan Giovanni Incarico, testimonia peraltro l’attenzione di Acea al nostro territorio. Un momento significativo per proseguire un dialogo costruttivo per la crescita dei servizi nell’interesse dei cittadini. Il mio ringraziamento e quello dell’intera Amministrazione va, pertanto - conclude il Sindaco - a tutta la dirigenza Acea per l’attenzione mostrata allo sviluppo e al miglioramento della rete idrica e per la disponibilità ad investire risorse a beneficio del nostro territorio”.“Per Acea Ato 5 – ha detto il Presidente Stefano Magini – è un altro risultato importante, frutto della collaborazione tra le Amministrazioni comunali e il gestore. Questo evento, che segue le inaugurazioni dei giorni scorsi dei nuovi depuratori diEsperia, Acuto e Alvito, è l’ennesima dimostrazione del costante e quotidiano impegno della Società sul tema della salvaguardia ambientale e sul miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini”. (Com)