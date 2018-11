Trasporti: Di Scala (FI), soldi sprecati. Controlli inutili

- “La Regione paga ogni anno centinaia di migliaia di euro al personale addetto alle ispezioni delle imprese di trasporto pubblico. Soldi buttati al vento, visto lo stato del trasporto pubblico locale. Di più, nonostante uno scenario da terzo mondo e l’evidente violazione degli obblighi contrattuali la Regione non irroga neppure le sanzioni previste dalla normativa. Infine, come se non bastasse, le relazioni dell’attività ispettiva non vengono neanche protocollate. Una farsa”. Lo ha affermato la consigliera regionale di Forza Italia, Maria Grazia Di Scala, consigliere segretario della Commissione Trasporti, a margine della seduta del Question time svoltasi oggi nell’aula del Consiglio regionale campano. “È sconvolgente - ha sottolineato Di Scala – sapere che la regione spende circa quattro milioni di euro per i sistemi informativi del tipo ‘Viaggiare informati’ mentre i ritardi e le cancellazione delle corse avvengono senza avvisi. E’ intollerabile che si spendano 180 mila euro per pagare servizi esterni di controllo ai dipendenti della Regione ed dover constatare, inermi, che le stazioni non hanno bagni e servizi, che mezzi di trasporto sono fatiscenti, che i controllori sono latitanti, per non parlare della ‘qualità’ e della sicurezza del servizio”. “Naturalmente andremo a fondo per capire se e perché le ispezioni, quando si fanno, vengono eseguite, come ci risulta, con preavviso, perché gli esiti non vengono protocollati, e le sanzioni non sono irrogate. Il che spiega peraltro il perché non vengano mai superate le gravi criticità del servizio”, ha spiegato Di Scala. “Anche perché – ha concluso – non vorremmo arrivare a chiedere l’intervento del Ministro Toninelli, in prima persona, dato che le spese per le ispezioni vengono pagate dal fondo nazionale statale dei trasporti”. (Ren)