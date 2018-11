Regione: riunione della Giunta, 4 milioni per la manutenzione delle scuole superiori (4)

- Per quanto riguarda eventi culturali ed enogastronomia, come proposto dall’assessora Antonella Parigi, vengono fornite agli enti culturali partecipati dalla Regione alcune linee guida per contribuire al consolidamento del comparto enogastronomico piemontese. Le indicazioni sono diverse: innanzitutto privilegiare nell’organizzazione di eventi i prodotti tipici del Piemonte; salvaguardare l’economia locale con la diffusione e il consumo di prodotti del luogo a certificazione di origine e qualità acquistati direttamente dai produttori, riducendo così l’impatto ambientale dovuto al trasporto; promuovere le buone pratiche per accrescere il livello di conoscenza dei prodotti tipici enogastronomici del territorio; diffondere la cultura della qualità, del rispetto per l’ambiente e del benessere alimentare; promuovere l’educazione alimentare per una effettiva, diffusa e attiva tutela della salute della popolazione e miglioramento della qualità della vita; svolgere attività di sensibilizzazione allo scopo di rafforzare il rapporto tra prodotto tipico e consumatore; fare uso di prodotti biodegradabili ed ecosostenibili. (segue) (Rep)