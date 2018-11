Napoli: nel fine settimana al Teatro San Ferdinando appuntamento con la musica dei NeaCo’

- Al Teatro San Ferdinando di Napoli sabato 24 alle 21.00 e domenica 25 novembre alle 18.00 appuntamento con la musica dei NeaCo’- Neapolitan Contamination che presentano "Il viaggio di Neaco'", Favola in forma di concerto con Luigi Carbone pianoforte, tastiere, voce e voce narrante; Antonio Carluccio voce e chitarra classica; Anna Rita Di Pace voce e violino; Mats Erik Hedberg TT guitars & ebow; Davide Grottelli sax, flauto, clarinetto; Giovanni Imparato percussioni e voce; Aldo Perris basso elettrico e voce. NeaCo’ – Neapolitan Contamination, il progetto musicale che reinterpreta le canzoni della tradizione classica napoletana contaminandole con ritmi del mondo, racconta in musica la storia di un figlio di Napoli che riceve un diario del padre andato via dalla città. Attraverso quegli scritti, viaggia con la fantasia in tutti i paesi visitati dal padre, cercando la propria identità nelle canzoni napoletane che così bene si sposano con le sonorità provenienti da altri luoghi. (Ren)