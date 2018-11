Giornata contro violenza donne: al Teatro San Ferdinando di Napoli convegno della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle iniziative per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la Presidenza del Consiglio Regionale della Campania e la Consulta Regionale per la condizione della donna terranno, lunedì 26 novembre 2018 alle ore 10 al Teatro San Ferdinando, a Napoli, un convegno-spettacolo dal titolo: "Legami slegati". Dopo i saluti della presidente del Consiglio Regionale della Campania, Rosa D'Amelio, della consigliera regionale con delega alle Pari opportunità, Loredana Raia, della presidente della Consulta Regionale per la condizione della donna, Simona Ricciardelli, andrà in scena lo spettacolo teatrale promosso dagli studenti delle scuole napoletane Liceo Genovesi, Liceo Mazzini, Liceo Vico, Istituto Ferraioli, Istituto Margherita di Savoia, Istituto Villari, Istituto Rita Levi Montalcini,Istituto Boccioni, Istituto Palizzi, istituto G.Fortunato, Istituto comprensivo Fava Gioia e 48° Circolo didattito-Barra, impegnati nel progetto didattico contro la violenza sulle donne e per l'educazione ai sentimenti. Il progetto sarà presentato da Laura Capobianco, del laboratorio didattico contro la violenza sulle donne. Le conclusioni saranno affidate all'assessore regionale alle Pari opportunità, Chiara Marciani.(Ren)