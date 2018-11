Violenza donne: Sud protagonista, sabato sit-in e conferenza stampa a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, i movimenti civici "Sud protagonista", "Donna e", "Nuove Socialità" e "Note di Napoli" terranno, sabato 24 novembre, alle ore 10.00, un sit in, e, alle ore 11, una conferenza stampa nell'area antistante la Prefettura di Napoli per presentare una mozione, indirizzata al presidente della Repubblica, al presidente del Consiglio dei Ministri e ai presidenti di Camera e Senato, per modificare il codice penale ed applicare "pene esemplari ed escludere i benefici penitenziari per i rei di violenza sulle donne e dei femminicidi". Parteciperanno il segretario federale di "Sud protagonista", Salvatore Ronghi, il portavoce cittadino, Luigi Ferrandino, le dirigenti di "Sud protagonista" Margherita Romano, Carmen Pisacane, Loredana Gargiulo, la presidentessa di "Donna e", Imma Guariniello, la rappresentante di "Note di Napoli", Maria Flocco, e le dirigenti di "Nuove Socialità". (Ren)