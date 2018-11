Sanità: domani sit-in dei camici bianchi sotto la sede della giunta regionale campana

- "Ora tocca a te! La sanità è anche tua: ci devi essere". Con questo slogan, il personale appartenente alla dirigenza medica, veterinaria, sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale della Campania, annuncia il sit-in di protesta, che si terrà venerdì 23 novembre, alle ore 11.00 sotto la sede della giunta regionale della Campania, in via Santa Lucia a Napoli. La manifestazione, organizzata da Anaao Assomed, Cimo, Aaroi-Emac, Fp Cgil Medici e Dirigenti Ssn, Fvm Federazione Veterinari e Medici, Fassid (Aipac-Aupi-Sinafo-Snr), Cisl Medici, Fesmed, Anpo, Ascoti, Fials Medici e Coordinamento nazionale delle aree contrattuali medica veterinaria sanitaria Uil Fpl, cade in concomitanza con le 24 ore di sciopero nazionale, per denunciare "lo smantellamento del Ssn in atto ormai da oltre dieci anni, cui il Governo in carica pare non volere porre rimedio". Tra le motivazioni della protesta,"l'insufficienza del finanziamento previsto per il Fondo sanitario nazionale, in relazione alla garanzia dei Lea ed agli investimenti nel patrimonio edilizio sanitario e tecnologico, ma anche il mancato incremento delle risorse destinate alla assunzione del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria e il mancato finanziamento aggiuntivo per i contratti di formazione specialistica". Le OO.SS. regionali chiedono, inoltre, al presidente della Giunta Regionale, Vincenzo De Luca, di "intervenire sui direttori generali al fine di avviare al più presto le procedure concorsuali e di completarle, laddove già iniziate, in tempi brevi, il superamento dei ritardi amministrativi nei processi di stabilizzazione del precariato ed una ripresa delle relazioni sindacali nelle aziende dove queste sono assenti o carenti". (Ren)