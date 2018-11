Pompei: Ente nazionale sordi e Parco archeologico insieme per iniziative di inclusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'abolizione di ogni barriera tangibile o intangibile alla fruizione del bene culturale è un'azione di dignità fondamentale, seppure non ancora del tutto scontata – ha dichiarato il direttore generale, Massimo Osanna -. L'approccio inclusivo al godimento del patrimonio archeologico costituisce un punto di forza e un momento di arricchimento sociale e culturale per tutte le categorie di visitatori". "La firma del protocollo d'intesa con il Parco Archeologico di Pompei – ha aggiunto Sepe - è un'ulteriore passo verso il reale abbattimento delle barriere comunicative. Una reale accessibilità per le persone sorde può essere fatta sola grazie alla sensibilità di persone come il direttore Osanna. Grazie a questa importante iniziativa potremmo garantire ai cittadini sordi la possibilità di accesso e fruizione di uno dei più importanti siti archeologici esistenti nel mondo. La mancanza di attenzione, che fino ad oggi c'è stata nei confronti delle persone sorde, non ha dato a noi la possibilità di capire appieno il reale valore del patrimonio artistico-culturale della nostra città e della nostra nazione. Ora grazie anche a questo importante passo fatto dal Parco Archeologico di Pompei sono sicura che sempre più strutture museali intraprenderanno la strada della piena accessibilità per le persone sorde". (Ren)