Napoli: nuovo appuntamento con la radio del Museo di Capodimonte contro violenza a donne

- “Senza donne non c'è rivoluzione”: recita così la frase scelta dalla terza municipalità di Napoli per la targhetta da apporre sulla panchina rossa donata al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Sarà il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e sarà inaugurata mercoledì 5 dicembre alla presenza del direttore Sylvain Bellenger, del presidente della Terza Municipalità Ivo Poggiani e della consigliera comunale delegata Simona Marino. E' questo il tema di apertura della puntata speciale di Radio Capodimonte, dedicata al sociale, on air venerdì 23 novembre (dalle ore 15.00 alle 16.00) su Run Radio e ascoltabile dalle ore 16.00 sul sito http://www.museocapodimonte.beniculturali.it/radio-capodimonte/. In programma anche l'intervista ad Alessandro Tessitore, docente di Neurologia dell'Università della Campania “Luigi Vanvitelli” per parlare di una malattia come il Parkinson che colpisce in Italia 300mila persone, 15mila delle quali residenti in Campania. In occasione della Giornata nazionale Parkinson prevista per sabato 24 novembre il Museo di Capodimonte ospita il convegno “Arte e Movimento”, che sarà preceduto da una speciale performance di danza. (segue) (Ren)